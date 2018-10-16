В учениях ОДКБ под Екатеринбургом примут участие свыше тысячи военнослужащих

Более тысячи военнослужащих государств-членов ОДКБ ( Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) примут участие в совместных маневрах под Екатеринбургом. Учения носят название «Нерушимое братство-2018».

«Будут привлечены 1115 военнослужащих и 300 единиц техники, в том числе 25 - авиационной», - привели точные данные в пресс-службе ЦВО.

Учения «Нерушимое братство-2018» будут проходить с 30 октября по 3 ноября, их участники должны будут отработать подготовку и ведение операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе.

Россию на маневрах представят военнослужащие ВВО - миротворческий батальон, подразделения военной полиции, разведки, авиации, МТО и полевых подвижных пунктов управления.