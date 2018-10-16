Названо место проведения масштабных российско-индийских учений «Индра-2018»

Крупные совместные учения военнослужащих России и Индии - «Индра-2018» - пройдут в ноябре на полигоне Бабина на территории индийского штата Уттар Прадеш. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Как уточнили в штабе округа, от ВВО на маневры в Индию отправятся танковые, мотострелковые и разведывательные подразделения. Военнослужащие будут использовать на учениях собственное стрелковое оружие, боеприпасы, средства имитации, связи и оптическими приборами, но не технику.

«Боевую технику для отработки практических действий российским военнослужащим предоставит индийская сторона», - сказали в ВВО.

В общей сложности, в учениях «Индра-2018» примут участие 1,5 тысячи военнослужащих двух государств.

Маневры будут включать в себя как отработку взаимодействия подразделений сухопутных войск двух стран на полигоне, так и совместные лекции, спортивные мероприятия, учебные стрельбы и демонстрацию вооружения и боевой техники.