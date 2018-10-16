Крупный «лагерь террористов» сровняли с землей под Оренбургом

Учения 21-й бригады Центрального военного округа прошли в Оренбургской области. Одной из задач, которую успешно выполнили мотострелки и танкисты, было уничтожение «крупного лагеря террористов»: его во время маневров в буквальном смысле сровняли с землей.

Сначала замаскированную базу противника обнаружили с помощью беспилотников. Затем по тревоге был поднят мотострелковый батальон. После 30-километрового марша предполагаемых «террористов» взяли в кольцо и открыли по ним шквальный огонь из зенитных орудий, танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

Бронетехника, командные пункты и живая сила были имитированы с помощью динамических мишеней. Экипажи успешно поразили цели в движении и с коротких остановок, выполнив боевые задачи выполнены на отлично.

К учениям было привлечено больше тысячи военнослужащих и 150 единиц техники.