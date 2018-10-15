Минобороны РФ: боевики ИГИЛ* пленили 700 человек после нападения на лагерь беженцев в Сирии

Боевики ИГИЛ* 13 октября напали на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра в Сирии и захватили в плен 130 семей численностью 700 человек, вывезя их в населенный пункт Хаджин, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Похищенные мирные жители фактически взяты в заложники и могут быть использованы террористами в качестве "живого щита"», - считает Савченко.

Также, по словам Савченко, из-за бездействия проамериканских формирований в Сирии террористам удалось взять под контроль 20 километров территории у Евфрата между Хаджином и Эс-Сусой.

В российском центре по примирению уверены, что возглавляемая США коалиция и подконтрольные Пентагону курдские формирования «Сирийских демократических сил» просто имитируют борьбу с террористами на юге сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

«Несмотря на заявление американской стороны о победе над ИГИЛ* в Сирии, террористы по-прежнему сохраняют контроль над отдельными районами страны», - говорится в сообщении.

Также в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Раша, Акч-Баэр (трижды), Айн-Эн-Наур, Джубб-Эз-Зарур, Икко провинции Латакия.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.