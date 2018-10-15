Береговая ракетно-артиллерийская бригада ЧФ поднята по тревоге

Военнослужащие отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады ЧФ подняты по учебной тревоге для участия в зачётном тактическом учении (ЗТУ), сообщил Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

По словам Рулева, дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бастион» и «Бал», а также дивизион берегового ракетного комплекса «Утес» приступили к отработке практических задач в соответствие с планом боевой подготовки.

В ходе ЗТУ боевые расчеты ракетных дивизионов выполнят комплекс учебно-боевых задач, в числе которых развёртывание комплексов к боевому применению, подготовка к стрельбе и смене огневых позиций, подготовка к совершению марша, а также выполнение нормативов по оборудованию и маскировке огневых позиций.