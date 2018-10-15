Посол РФ в США почтил память моряков, похороненных под Сан-Франциско

Посол РФ в США Анатолий Антонов возложили цветы на могилы российских моряков на кладбище на Острове Мар поблизости от Сан-Франциско.

Антонов подчеркнул, что Сан-Франциско не забыл подвига русских моряков и выразил благодарность, что память о них сохраняется в США.

Отряд русских кораблей в составе корветов «Богатырь», «Калевала», «Рында» «Новик» и клиперов «Абрек» и «Гайдамак» прибыл в Сан-Франциско 155 лет назад. Дипломат отметил, что появление этого отряда кораблей стало гарантом безопасности жителей города от нападения южан.