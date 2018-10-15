Названы сроки окончания строительства пунктов базирования кораблей Каспийского флота

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал ход строительства пунктов базирования кораблей Каспийской флотилии в Дагестане. Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки в войска ЮВО.

Как отметил Иванов, строительство будет завершено уже в этом году. Флот получит пункт базирования кораблей, размещенный в сухогрузной гавани Махачкалы.

«К настоящему времени завершено строительство первого этапа пункта. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком и высоким качеством выполнения», - отметил заместитель министра обороны РФ.

Строительство в столице региона идет поэтапно. Для размещения кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии создаются гидротехнические сооружения, причалы и объекты для обеспечения жизнедеятельности.

Как ранее отметил министр обороны России Сергей Шойгу, система базирования флотилии продолжает совершенствоваться. Новая бухта в значительной мере сократит время выхода кораблей в Каспийское море.