Крылатые войска в Египте: российские десантники прибыли на учения «Защитники дружбы»

Российские десантники прибыли в Арабскую Республику Египет для участия в совместном антитеррористическом учении «Защитники Дружбы - 2018».

«В соответствии с планами подготовки воздушно-десантных войск будут проведены совместные египетско-российские учения, с десантированием и блокировкой противника. Задача учений – совместные действия и обучение российских и египетских подразделений», - рассказал руководител российской делегации генерал-майор Алексей Наумец.

Глава делегации пояснил также, что на учение прибыло штатное десантное подразделение, усиленное парашютной группой и шестью машинами десанта БМД-2, которым также предстоит десантироваться в ходе совместных учений. При десантировании будут применены парашютные системы «Арбалет-1» и «Арбалет-2». Российским десантникам также предстоит продемонстрировать высотное десантирование.