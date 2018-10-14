Юнармейцы и воспитанницы Пансиона МО РФ почтили память жертв Собибора

В Музее Победы прошли памятные мероприятия, посвященные героям восстания в концлагере Собибор. В них приняли участие юнармейцы и воспитанницы Пансиона МО РФ.

Кроме них, память павших пришло почтить около двух тысяч человек. Это кадеты военных училищ, реконструкторы, волонтеры и просто неравнодушные люди.

«Это мероприятие показало неразрывную связь поколений, в нем приняли участие представители всех возрастов - от ветеранов до самых юных представителей патриотических движений России. Мы помним и гордимся подвигом героев Собибора, а присутствие гостей из иностранных государств - Израиля, Польши, Словакии - наглядно подтверждает, что о нем помнят во всем мире», - сказал в приветственном слове директор Музея Победы Александр Школьник.

В кинозалах Музея Победы прошел бесплатный показ фильма «Собибор». Гости также посетили выставку «Александр Печерский как символ сопротивления фашизму». В завершение митинга все собравшиеся выпустили в небо воздушные шары.