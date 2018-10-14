Молниеносная атака: разведчики ЮВО отработали в горах Северной Осетии навыки ведения боя
Во время тренировки на горном полигоне бойцы поочередно менялись ролями, выступая то в роли атакующих, то в роли защищающихся.
Навыки боя в горах отрабатывали разведчики Южного военного округа. Выстрелы прозвучали на полигоне Дарьял в Северной Осетии.
В ходе учений подразделения проникли в тыл условного противника. Молниеносная атака завершилась захватом штаба.
В частности, у разведчиков оказались важные документы, в том числе чертежи новейшего вооружения. Они сумели обнаружить засекреченный пункт благодаря информации от захваченного «языка».
Частью тактической подготовки спецподразделения стало взятие пленного, а также получение от него нужных сведений.