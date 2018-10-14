Испепеляющий «Солнцепек»: российские и монгольские военные уничтожили «террористов» в Бурятии

Российские и монгольские военные подразделения уничтожили условного противника на учебном полигоне. Использовали тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».

На вооружение подразделений восточного округа она поступила недавно, а в совместных международных учениях на полигоне в Бурятии вообще применяется впервые. Против условных террористов командование бросает не только реактивные залповые системы. В бой идут штурмовая авиация, вертолеты и мотострелки. Летчики и артиллеристы накрывают огнем квадрат, где обнаружены бандиты, а десант окончательно зачищает местность.

ТОС-1А «Солнцепек» – тяжелая огнеметная система, усовершенствованный вариант ТОС-1 «Буратино». Она предназначена для поражения живой силы, а также легкобронированной техники и транспортных средств противника неуправляемыми реактивными снарядами.

В состав системы входит боевая машина БМ-1, имеющая 24 направляющих для зажигательных и термобарических ракет калибра 220 миллиметров.