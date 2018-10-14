Авиация четырех стран была задействована в воздушных учениях стран ОДКБ

В рамках первых учений авиации «Воздушный мост - 2018», которые завершились вчера в Екатеринбурге, было переброшено на полигоны стран-участниц ОДКБ. Об этом журналистам сообщил замначальника объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

«В рамках ОДКБ впервые проводились командно-штабные учения "Воздушный мост - 2018". В Екатеринбурге был собран объединенный штаб, куда со всех государств-членов ОДКБ прибыли представители для совместного решения задач по перевозкам группировок войск в район учений», - сказал генерал авиации.

По его словам, в учениях была задействована военно-транспортаная авиация России, Белоруссии, Армении и Казахстана, всего - более трех тысяч военнослужащих и более 500 единиц вооружения и военной техники.

Основные задачи маневров были выполнены: организовать взаимодействие между государствами для того, чтобы можно было беспрепятственно и своевременно выполнить задачу по переброске войск.

Как добавил Орманбетов, планируется, что в дальнейшем учения «Воздушный мост-2018» будут наращиваться за счет привлечения боевой и армейской авиации, средств противовоздушной обороны, чтобы обеспечить безопасность воздушного перемещения и передвижения.

«В каждом государстве, которое входит в ОДКБ, есть свои законодательства, которые определяют перелеты и перемещение войск. Нами разрабатывается ряд межгосударственных документов и соглашений, где бы могли беспрепятственно перемещаться именно войска членов группировки ОДКБ. На данный момент есть законодательства, которые можно сказать препятствуют моментам перевозки вооружения военной техники, поэтому документы в разрабокте, в дальнейшем эти вопросы будут решены», - уточнил он.

Первые учения «Воздушный мост - 2018» проходили с первого по 13 октября. Авиационные маневры явялются составляющей оперативно-стратегических учений «Боевое братство-2018», в ходе которых воинские контингенты Коллективных сил оперативного развертывания ОДКБ отработывают противодействие условным незаконным вооруженным формированиям.