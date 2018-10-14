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Уничтожая «джихад-мобили»: в Средней Азии успешно отразили вторжение «боевиков»

Евгений Салтыков
05:10 14.10.2018
В отражении «атаки» приняло участие две тысячи военнослужащих из России, Казахстана, Киргизии, Армении, Белоруссии и Таджикистана.

В Киргизии прошел завершающий этап учений старн-членов ОДКБ «Взаимодействие-2018».

Вторжение бандформирований на территорию союзного государства отражают Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ. Разведка докладывает - агрессор многочисленен и хорошо вооружен. С аэродромов России и Казахстана в воздух поднимаются экипажи истребительной и фронтовой авиации.

Едва затихли звуки разрывов от авибомб как небо вновь наполняется шумом - на позиции боевиков с вертолетов высаживается тактический десант. Бойцы из Армении, Белорусии и России сдерживают боевиков до подхода основных сил.

Особый упор на этих учениях делается на примении авиации, именно она должна нанести решающий удар по скоплению боевиков.

Долго ждать подкрепления десантникам не приходится. На подмогу уже спешат бронемашины «Тигр» российской 55-й горной бригады и подразделения армии Кыргызстана. С воздуха наступление прикрывают ударные вертолеты Ми-24

Командование ОДКБ следит за боевой обстановкой с помощью целой группировки беспилотников. Для разгрома терористов принимается решение ввести в бой ударные подразделения.

Командные пункты и склады боевиков крылатыми ракетами уничтожают экипажи дальней авиации и расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. На этих учениях российские военные применяют опыт, полученный российскими войсками в Сирии.

«Мы применяли специально подготовленные силы и средства для борьбы с джихад-мобилями, т.н. смешанные мобильные огневые штурмовые группы, которые успешно выполнии задачи по уничтожению провавшихся к переднему краю джихад-мобилей. Мы создали специальную группировку для борьбы с БЛА боевиков с ударным снаряжением», - сообщил Александр Лапин, командующий войсками ЦВО.

Эти маневры стали вторым этапом оперативно-стратегических учений - «Боевое братство -2018». В них приняло участие две тысячи человек из шести стран и более 300 единиц боевой техники. За действиями союзных сил на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии наблюдали военные атташе из США, Великобритании, Германии, Китая и Пакистана.

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