Командующий ЮВО посетил территорию будущего филиала парка «Патриот» в Ростове

На территории будущего филиала парка «Патриот» в Ростове-на-Дону командующий ЮВО генерал-полковник Александр Дворников высадил деревья в создаваемом Сад Победы.

Высаженный сегодня Сад Победы насчитывает почти 200 декоративных деревьев: вишни мелкопильчатой и яблони Недзвецкого. В их высадке приняли участие представители общественности, поисковики, военные, депутаты, а также делегаты всероссийского слета студенческих стройотрядов.

До этого комнадующий возложил цветы к памятнику воинам, павшим во время Великой Отечественной войны. В августе этого года область отметила 75-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.