Ужас подводников «противника»: корабли Балтфлота провели торпедные стрельбы по подлодке
Атака осуществлялась настоящими боеприпасами, но без боевых частей.
Фото: Минобороны РФ
Корабельная поисково-ударная группа Балтфлота «уничтожила» подводную лодку условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.
Группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) «Калмыкия» и «Кабардино-Балкария» провела поиск подлодки «противника» и уничтожила ее торпедным залпом.
В результате, корабли при поддержке противолодочных вертолетов морской авиации Ка-27ПЛ обнаружили «противника», в роли которого выступала дизель-электрическая подводная лодка флота «Дмитров», а затем «уничтожили» ее с помощью практических боеприпасов без боевых частей.
Также, в ходе маневров экипажи кораблей провели минирование, а также отразили атаку с воздуха.