На соревнованиях в Ленинградской области определились лучшие снайперы России

Лучшие снайперы Запада России борются за Кубок командующего военным округом. На огневых рубежах - сорок стрелков из воинских частей и силовых структур округа. Стрелять приходится не только днем, но и ночью.

Помимо поражения мишеней, в зачет идут и другие дисциплины: кросс и полоса препятствий. По итогам всех этапов триумфаторами стали офицеры учебного центра из Ленинградской области.