Мотострелки уничтожили группу «террористов» на полигоне в Бурятии

Совместные контртеррористические учения России и Монголии стартовали на полигоне Бурдуны в Бурятии. Разведка обнаружила крупное вооруженное формирование, координаты переданы в штаб, который решает остановить «противника» на дальних подступах. Впервые на учениях использованы тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», не имеющие мировых аналогов.

«Солнцепеки» поступили на вооружение подразделений Восточного военного округа весной этого года, и это повысило огневую мощь в три раза. После такого удара «противник» потерял боеспособность. К месту, где еще несколько минут назад были колонны его техники и живой силы, на вертолетах прибывают мотострелки. Они окончательно нейтрализуют банду.