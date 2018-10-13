Российские десантники вылетели в Египет для участия в учениях «Защитники дружбы - 2018»

Четыре российских военных самолета Ил-76 с десантниками и спецтехникой на борту вылетели в Египет для участия в учениях «Защитники дружбы - 2018».

В ходе антитеррористических маневров военнослужащие РФ продемонстрируют различные способы десантирования. Кроме того, российские десантники впервые отработают беспарашютный способ десантирования из вертолетов российского производства Ми-17, которые состоят на вооружении ВВС Египта.

Совместные российско-египетские антитеррористические учения «Защитники дружбы - 2018» пройдут на территории Египта с 13 по 26 октября. ВДВ РФ на данных маневрах будет представлять подразделение гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя общей численностью более 200 человек.

Напомним, международные учения десантных подразделений России и Египта на севере Африканского континента будут проводиться во второй раз, первые учения прошли в октябре 2016 года под Александрией.