Экипажи «Грачей» нанесли удар по «террористам» в Средней Азии

Российские турмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовый удар позициям «боевиков» в ходе учений стран-участников ОДКБ «Взаимодействие-2018» на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии. Об этомсообщает пресс-служба ЦВО.

По замыслу учения, колонны условных террористов выдвинулись с территории базы, расположенной восточнее населенного пункта Балыкчи.

После получения информации о выдвижении основных сил «боевиков», командующим коллективных сил оперативного реагирования было принято решение о нанесении огневого поражения тремя парами самолетов штурмовой авиации Су-25 ВКС РФ и парой Су-25 ВС Казахстана. После нанесения удара с пикирования осколочно-фугасными 100-килограммовыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами С-8 часть сил противника была уничтожена.

А при помощи беспилотника «Орлан-10» военнослужащие осуществляли контроль поражения целей.

Су-25 – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».