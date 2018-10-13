Ракетоносец Ту-95МС совершил демонстрационный полет в Киргизии

Российский стратегический ракетоносец ТУ-95МС выполнил демонстрационный пролет над полигоном «Эдельвейс» в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В сообщении также говорится, что полет российские летчики совершили в сопровождении пары истребителей Су-30СМ ВС Казахстана.

В настоящее время в Киргизии проходит заключительный этап учения стран ОДКБ «Взаимодействие-2018». Всего в маневрах принимают участие более двух тысяч военнослужащих шести стран - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Кроме того, в маневрах задействовано около 300 единиц военной техники и 40 самолетов и вертолетов.

Основу российского контингента на учениях представляют подразделения отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, подразделения ВДВ и спецназа.