Огненные «карусели»: военные РФ и Монголии отработали совместное уничтожение «противника»

На учебно-тренировочном комплексе ВВО «Бурдуны» в Бурятии завершилось совместное российско-монгольское учение «Селенга-2018», в котором приняли участие более тысячи военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе активного этапа учений самолет Су-24 провел разведку местности, обнаружив район расположения незаконных вооружённых формирований. Российские и монгольские танковые и мотострелковые подразделения, под прикрытием вертолетов Ми-24, штурмовиков Су-25 «Грач», самоходной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган» и минометов осуществили захват плацдарма в указанном районе и уничтожили «террористов».

Отходящие группы противника были уничтожены в результате залповой стрельбы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», которая впервые применялась в рамках российско-монгольского учения «Селенга».

Помимо этого танкисты двух стран отработали новые тактические маневры «Танковая карусель» и «Качели».

По окончании совместного учения, перед главной наблюдательной вышкой состоялся парад военной техники. Наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены ведомственными медалями министерств обороны России и Монголии.

Ранее совместное российско-монгольское учение «Селенга-2018» проходило на полигоне «Бурдуны» в Бурятии с 29 сентября по 12 октября.