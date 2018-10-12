Панков открыл Аллею кадетской дружбы в Краснодаре

Статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков открыл Аллею славы в Краснодаре. Она символизирует объединение всех довузовских образовательных организаций Минобороны России под эгидой прошедшего всеармейского кинофестиваля «Кадетский взгляд».

«Сегодня мы открываем Аллею кадетской дружбы. И здесь посадили прекрасные деревья. Все это будет напоминать о кинофестивале. Аллея будет символизировать крепкую кадетскую, суворовскую, нахимовскую дружбу. Я благодарю всех воспитанников и воспитанниц, чьими руками сознана эта аллея»,- сказал Панков.

Как отметил Панков, кинотворчество участников фестиваля с каждым годом становится ярче, а конкурсные работы – более запоминающимися. Всех их, по его словам, объединяют главные темы, которыми славится наш кинематограф.

Третий всеармейский кинофестиваль любительских фильмов и видео работ «Кадетский взгляд («Россия - наш общий дом!»)» проводится среди обучающихся президентских кадетских, суворовских военных, Нахимовского военно-морского, военно-музыкального училищ и кадетских корпусов, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.

Во Всеармейском кинофестивале любительских фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд-2018» «Россия наш общий дом!» приняли участие более 200 конкурсантов из 29 довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации. В программе конкурса были представлены 58 видеоработ в двух номинациях «Документальный фильм» и «Игровой короткометражный фильм».