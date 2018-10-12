Страны СНГ проведут более 50 совместных учений в следующем году
На 2019 год запланировано более 50 совместных мероприятий стран СНГ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
По словам Шойгу, заседание Совета подтвердило, что взаимодействие стран СНГ имеет устойчивые перспективы развития.
«На следующий год запланировано более 50 разноплановых совместных мероприятий», - сказал глава российского военного ведомства.
В заседании Совета министров обороны стран СНГ принимали участие главы военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
В Ташкенте также прошла встреча глав оборонных ведомств России и Узбекистана Сергея Шойгу и Абдусалома Азизова, в ходе которой министр обороны РФ заявил, что Узбекистан рассматривается в качестве стратегического партнера в Центральной Азии.