Шойгу рассказал о преимуществах кинофестиваля «Кадетский взгляд»

Третий Всеармейский кинофестиваль короткометражных любительских работ «Кадетский взгляд» - это возможность для суворовцев, нахимовцев, кадетов и воспитанниц пансиона Минобороны РФ поделиться своим видением истории России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в поздравлении участников фестиваля.

«Поздравляю вас с открытием Третьего Всеармейского кинофестиваля любительских короткометражных фильмов "Кадетский взгляд". Проект Минобороны направлен на развитие творческих способностей подрастающего поколения, его духовное и патриотическое воспитание. Проводимый в этом году под девизом "Россия - наш общий дом", он дает возможность суворовцам, нахимовцам, кадетам и воспитанницам пансиона Минобороны продемонстрировать свое видение истории России, ее настоящего и будущего, как многонационального государства», - отметил Шойгу.

Он выразил уверенность, что представленные на конкурс работы будут способствовать сохранению лучших российских традиций и нравственных ценностей, возродят к жизни имена забытых героев, самоотверженно защищавших Россию, поднимут на новую ступень военно-патриотическое кино.

«Желаю вам успехов и свежих ярких идей», - добавил Шойгу.

Третий Всеармейский кинофестиваль любительских фильмов и видео работ «Кадетский взгляд («Россия - наш общий дом!») проводится среди обучающихся президентских кадетских, суворовских военных, Нахимовского военно-морского, военно-музыкального училищ и кадетских корпусов, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.

Во Всеармейском кинофестивале любительских фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд - 2018» («Россия - наш общий дом!») приняли участие более 200 конкурсантов из 29 довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации. В программе конкурса было представлено 58 видеоработ в двух номинациях: «Документальный фильм» и «Игровой короткометражный фильм».