Ростовские юнармейцы получили право носить береты Президентского полка

Пятеро ростовских юнармейцев, сдавших накануне нормативы по военно-прикладным видам спорта, получили васильковые береты Президентского полка и сертификаты на право их ношения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Документы были подписаны командиром Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России генерал-майором Олегом Галкиным и директором ВПЦ «Вымпел» Святославом Омельченко.

Вскоре после торжества ростовские юнармейцы отправились в столицу Чеченской Республики, где проходит военно-патриотическая игра старшеклассников «Наша сила - в единстве!». Костяк ростовской команды составили как раз отличившиеся юнармейцы.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Его главная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.