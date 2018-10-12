Замминистра обороны РФ открыл мост через Большой Енисей в Кызыле

Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков открыл автодорожный мост в Туве, построенный военнослужащими. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Мост соединил берега реки Большой Енисей в столице республики Кызыле.

Благодаря этому улучшится транспортное сообщение республики с другими регионами. Пропускная способность моста - более шести тысяч машин в сутки. Он выдерживает не только автомобили, но и гусеничный транспорт весом до 60 тонн.

В строительстве моста участвовали военные железнодорожники. Они помогали доставлять материалы и крупногабаритные конструкции, в также устанавливали специальные ледорезы, необходимые для защиты моста зимой.