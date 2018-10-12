Шойгу пригласил Азизова поучаствовать в Армейских международных играх - 2019

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил своего коллегу из Узбекистана Абдусалома Азизова принять участие в Армейских международных играх, в Московской конференции по международной безопасности и в других крупных военных мероприятиях, которые пройдут в 2019 году.

«Отдельно хотел бы выразить признательность за активное участие ваших представителей в таких знаковых мероприятиях Министерства обороны России, как Московская конференция по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум», - заявил Шойгу на встрече с узбекским коллегой.

После этого российский министр, «пользуясь случаем», пригласил Азизова и узбекских специалистов на данные мероприятия в 2019 году.