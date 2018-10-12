Рекордное количество военнослужащих из Узбекистана поступили в российские вузы

Узбекские военные стали самой представительной зарубежной группой в российских военных вузах. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым.

«В текущем году приняли на обучение более 340 ваших военнослужащих, что стало одним из самых крупных наборов среди иностранных государств», - сказал Шойгу.

Российский министр обороны также напомнил, что договоренности о подготовке кадров для военных среднеазиатского государства были достигнуты в мае в Ташкенте.

Тогда Шойгу заявил, что Россия готова в разы увеличить количество военных специалистов из Узбекистана, обучающихся в российских военных вузах.

Ранее Сергей Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с президентом и министром обороны Узбекистана.