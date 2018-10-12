Шойгу назвал Узбекистан стратегическим партнером России в Центральной Азии

В пятницу, 12 октября, прошла встреча глав оборонных ведомств России и Узбекистана Сергея Шойгу и Абдусалома Азизова. Во время нее министр обороны РФ заявил, что Узбекистан рассматривается в качестве стратегического партнера в Центральной Азии.

«Искренне рад встрече и возможности обсудить вопросы двустороннего военного сотрудничества. Узбекистан - стратегический партнер России в Центральной Азии», - сказал Шойгу.

При этом он подчеркнул, что два государства «тесно взаимодействуют во многих областях, включая сферу безопасности».

По словам российского министра, в современных условиях «необходимо совместно противостоять вызовам и угрозам» и распространению международного терроризма. Шойгу добавил, что это один из главных вопросов для Совета министров обороны стран СНГ.