Глава Минобороны Узбекистана намерен развивать ВТС с Россией

Узбекистан намерен развивать всестороннее сотрудничество с Россией, в том числе в военно-технической сфере. Об этом сообщил в пятницу глава Минобороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

«Нам очень приятно видеть наших друзей. Прежде всего, хочу отметить, что наши встречи, глав государств, дали импульс в оборонном сотрудничестве. За этот год министерства обороны Узбекистана и России очень многое сделали сообща», - сказал Азизов.

По словам министра обороны Узбекистана, между РФ и среднеазиатской республикой идет активное сотрудничество, в том числе в военно-технической сфере. В частности, российская сторона помогает в обучении и подготовке кадров.

Он также поблагодарил министра за эффективное сотрудничество ведомств и сообщил, что народ Узбекистана с нетерпением ждет визита президента РФ Владимира Путина на следующей неделе.

Сегодня в Ташкенте под председательством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу проходит заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ. Главы военных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана рассмотрят вопросы многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.