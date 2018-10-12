Рейды в горах Кавказа: в ЮВО разведчики организовали «диверсию» против «противника»

Разведчики в ЮВО проводят рейды по тылам врага условного противника на Северном Кавказе.

В задачи диверсионно-разведывательных групп входили: захватить «языка» и, следуя его информации, обнаружить узлы связи и управления а также расположение артиллерийских батарей и средств ПВО.

Когда эти задачи выполнены, военные организуют диверсии, а затем уничтожают «противника».

Условия, в которых приходится разведчикам выполнять маневры, постоянно меняются. Так, уже по ходу операции они получают задачу найти секретные документы и опытные образцы вооружения и техники условного противника.