Тувинское горловое пение, башкирские и удмуртские танцы показали военнослужащие РФ на «Взаимодействии-2018»

Ансамбль песни и пляски ЦВО подготовил 18 концертных номеров для Дня российской культуры на международных учениях «Взаимодействие-2018», которые проходят в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

В программе не только фольклорные, но и современные песни о Родине, современные танцы российских постановщиков, мировая классика в актуальной джазовой обработке.

Тувинское горловое пение продемонстрирует военнослужащий горной мотострелковой бригады. Многонациональность России будет продемонстрирована также благодаря башкирским и удмуртским танцам, которые также есть в концертной программе ансамбля.