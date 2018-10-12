Отряд кораблей СФ вернулся на главную базу флота после дальнего похода

В главной базе Северного флота – Североморске – состоялась встреча отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает пресс-служба флота.

«Впервые было проведено межвидовое учение по защите арктических территорий России в районе поселка Тикси, а также впервые силы Северного флота действовали в Чукотском и Беринговом морях и на Чукотском полуострове», - сообщил командующий флотом адмирал Николай Евменов.

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа и продолжался более двух месяцев. За время похода было пройдено более 9000 миль, совершен трансарктический переход из Баренцева моря Северным морским путем в акваторию Тихого океана и обратно.

Плавание в проливе Вилькицкого, в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море проходило в сложной навигационной обстановке. В ледовоопасных районах отряд кораблей сопровождали ледоколы «50 лет Победы» и «Вайгач» госкорпорации «Росатом».