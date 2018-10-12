Экстремальное погружение: водолазы ТОФ провели в Японском море погружения на глубину до 90 метров

Водолазы Тихоокеанского флота отработали в Японском море погружения на глубину 90 метров. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

В сообщении сказано, что для совершенствования практических навыков работы на больших глубинах и отработки физиологической натренированности водолазов на спасательном судне ТОФ «Игорь Белоусов» проведены погружения штатных водолазных специалистов-глубоководников на глубину 90 метров.

Спуски осуществлялись в одном из водолазных полигонов Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого. Для обеспечения их работы был задействован глубоководный водолазный комплекс ГВК-450, рабочий телеуправляемый подводный аппарат «Пантера Плюс», а также специальные водолазные катера.