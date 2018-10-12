Дуэли в воздухе: под Астраханью экипажи истребителей МиГ-29СМТ перехватили все самолеты «противника»

В Астраханской области экипажи самолетов МиГ-29СМТ истребительного авиацентра ВКС в рамках плановых полетов выполнили перехват воздушных целей и элементы ближнего маневренного воздушного боя.

В ходе полетов летчики отработали взлет в составе пары, обнаружение и условное уничтожение воздушных целей, а также наступательные и оборонительные действия в воздушных дуэлях.

Завершились плановые полеты выполнением пусков неуправляемых авиационных ракет и стрельбой из авиационных пушек по наземным целям на полигоне Ашулук.

В мероприятии было задействовано более десяти экипажей МиГ-29СМТ.

Ранее эти самолеты выступали в роли «агрессора» на крупном учении соединения ПВО ВКС РФ на полигоне Ашулук под Астраханью.