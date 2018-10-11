Опубликованы кадры ночных вылетов Ту-95МС на учениях стратегических ядерных сил

«Звезда» публикует эксклюзивные кадры учений стратегических ядерных сил России. К маневрам привлекались наземные, морские и авиационные стратегические ядерные силы, а также средства системы предупреждения о ракетном нападении.

Ночные вылеты осуществили экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил. Осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, действовавшими с аэродромов Энгельс, Украинка и Шайковка.