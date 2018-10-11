Подводные лодки Северного флота поразили баллистическими ракетами учебные цели на полигоне Кура: видео

В ходе маневров были проверены система управления вооруженными силами и надежность прохождения учебно-боевых приказов и сигналов по всей вертикали управления от Национального центра управления обороной РФ до командных пунктов соединений и воинских частей.

Осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок.

Единой космической системой и наземными радиолокационными станциями все пуски баллистических ракет подводных лодок были своевременно обнаружены. Информация о них выдавалась на пункты управления государством и вооруженными силами в установленном порядке.

Задачи маневров выполнены в полном объеме. Все учебные цели на полигоне Кура поражены.