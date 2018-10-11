Опубликованы кадры действий Ту-22М3 в ходе учений стратегических ядерных сил

По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 11 октября были проведены учения стратегических ядерных сил России. В ходе маневров практические действия отработал и дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Всего к учениям были привлечены наземные, морские и авиационные стратегические ядерные силы, а также средства системы предупреждения о ракетном нападении.

«Осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, действовавшими с аэродромов Энгельс, Украинка и Шайковка», - сообщает Минобороны России.

Все пуски своевременно были обнаружены единой космической системой и радиолокационными станциями. Также были поражены все учебные цели на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа.