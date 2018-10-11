«Звезда» публикует первые кадры учений экипажей атомных подводных крейсеров ТОФ

В четверг, 11 октября, по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина прошли учения стратегических ядерных сил России.

«Звезда» публикует кадры учений экипажей атомных подводных крейсеров Тихоокеанского флота.

Также к учениям были привлечены наземные, морские и авиационные стратегические ядерные силы, средства системы предупреждения о ракетном нападении.

Задачи маневров выполнены в полном объеме.