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В России прошли учения стратегических ядерных сил

Павел Настин
18:43 11.10.2018
Учения прошли 11 октября по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина.
В России прошли учения стратегических ядерных сил
Фото: МО РФ

Учения стратегических ядерных сил России проведены 11 октября по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина.

В ходе маневров были проверены система управления вооруженными силами и надежность прохождения учебно-боевых приказов и сигналов по всей вертикали управления от Национального центра управления обороной РФ до командных пунктов соединений и воинских частей.

К учениям привлекались наземные, морские и авиационные стратегические ядерные силы, а также средства системы предупреждения о ракетном нападении.

Практические действия отработали дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов и летчики стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации Воздушно-космических сил.

Осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, действовавшими с аэродромов Энгельс, Украинк» и Шайковка.

Единой космической системой и наземными радиолокационными станциями все пуски баллистических ракет подводных лодок были своевременно обнаружены. Информация о них выдавалась на пункты управления государством и вооруженными силами в установленном порядке.

Задачи маневров выполнены в полном объеме. Все учебные цели на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа поражены.

В мае этого года в рамках плановых мероприятий боевой подготовки морской составляющей стратегических ядерных сил РФ ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» (головной корабль проекта 955 «Борей») выполнил успешные залповые пуски четырех баллистических ракет «Булава» по полигону Кура на Камчатке. Залповые стрельбы таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялись впервые.

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