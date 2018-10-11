Уничтожить «террористов»: кадры учений «Взаимодействие-2018»

Задачи по отражению террористической атаки в Киргизии вместе решают подразделения армий стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности СНГ. В маневрах задействованы в том числе российские мотострелки и спецназ.

Согласно легенде учений, большая и хорошо вооруженная банда вторглась на территорию Содружества. При поддержке авиации десантно-штурмовые группы из Белоруссии, Киргизии и России высаживаются с вертолетов прямо возле позиций «боевиков», чтобы не допустить их дальнейшего продвижения.

За ходом контртеррористической операции внимательно следили офицеры полевого штаба Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Контроль обстановки в режиме онлайн велся с помощью беспилотников.

В ходе учений «Взаимодействие» российские военные делятся с коллегами из стран СНГ своим боевым опытом, приобретенным в Сирии. Помимо массированного применения авиации, есть и другие тактические новинки специально для сухопутных подразделений. Сейчас их применяют в бою.

Эти учения - второй этап в рамках стратегических оперативно-тактических маневров стран - участниц ОДКБ «Боевое братство - 2018». В них задействовано 2000 человек и свыше 300 единиц боевой техники.