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Татьяна Шевцова провела встречу с главой белорусского генштаба

Игорь Балдин
18:13 11.10.2018
Представители оборонных ведомств РФ и Белоруссии обсудили вопросы финансового обеспечения между соответствующими органами министерств обороны двух государств.
Фото: МО РФ

Двустороннюю встречу провела заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова с начальником Генерального штаба – первым заместителем Министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Олегом Белоконевым в ходе рабочей поездки в республику.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы финансового обеспечения между соответствующими органами оборонных ведомств двух стран, обучения военнослужащих вооруженных сил Белоруссии в Военном университете Минобороны РФ, а также направления на обучение в Россию военных представителей при оборонных предприятиях.

По завершении двусторонней встречи начальник белорусского генштаба вручил Татьяне Шевцовой нагрудный знак отличия «За укрепление военного сотрудничества».

«Сегодня мы уделяем особое внимание исполнению бюджета Минобороны России. Используя современные казначейские технологии, во взаимодействии с банковским сектором экономики нам удалось добиться заметных результатов в вопросе контроля исполнения государственного оборонного заказа и госпрограммы вооружения» – отметила Татьяна Шевцова.

Также она приняла участие в проведении брифинга с помощником Министра обороны по вопросам военной экономики и финансам – начальником главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майором Игорем Можиловским, в ходе которого стороны обменялись опытом по вопросам финансового обеспечения вооруженных сил, а также организации расчетов с поставщиками при закупках вооружения, военной техники, имущества и их учета.

Заместитель главы российского оборонного ведомства в составе делегации финансовой службы Вооруженных Сил России возложила корзину с цветами к монументу «Минск – город-герой». Кроме того, для членов делегации Минобороны России была проведена экскурсия по Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны.

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