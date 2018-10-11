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Система спасения доказала свою надежность во время аварии «Союза» - Борисов

Александр Пешков
13:37 11.10.2018
Система спасения, сработавшая в нештатной ситуации во время запуска ракеты «Союз» с Байконура, подтвердила свою надежность, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Фото: Роскосмос

По словам Борисова, Россия не будет скрывать от США причины аварии «Союза», и до разбора ситуации все пилотируемые пуски с помощью российских ракет будут прекращены. При этом вице-премьер подчеркнул, что система спасения доказала свою надежность.

«Ситуация неприятная, но, как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения, что очень важно», - сказал Борисов.

Борисов выразил надежду, что американская сторона с пониманием отнесется к этой ситуации.

Говоря о кадровых перестановках из-за аварии, он заявил, что в первую очередь необходимо выявить виновных.

«Если в этой аварийной ситуации будут выявлены конкретные виновные, то, конечно, будут приняты соответствующие кадровые решения. Это стандартная ситуация», - подытожил вице-премьер.

Авария ракеты-носителя «Союз» произошла сегодня во время пуска с космодрома Байконур. Космонавты совершили экстренное приземление, их жизни ничего не угрожает.

Для расследования причин аварии в Роскосмосе создана специальная комиссия.  

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