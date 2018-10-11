«Черная дыра» легла на дно: экипаж подлодки «Краснодар» отработал покладку на грунт

Экипаж подводной лодки 636 «Варшавянка» Черноморского флота «Краснодар» осуществил покладку на грунт в рамках учений.

Все системы были полностью обесточены, деятельность экипажа прекращена, вахтенная служба поддерживалась минимальным количеством личного состава. После окончания тренировки «Краснодар» совершил успешное всплытие, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

Покладка на грунт необходима для того, чтобы укрыться от противника и избежать обнаружения, а также для проведения врачебной операции в неподвижном состоянии или для жесткой экономии электроэнергии.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы: Советский Cоюз планировал строить их для себя, а экспортный вариант продавать за рубеж, в том числе в страны Варшавского договора. Отсюда и название. В НАТО субмарина получила название «Черная дыра» за скрытность и малошумность.