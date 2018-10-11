Российские военные победили на чемпионате СНГ по горному троеборью

Соревнования, которые развернулись в поселке Терскол Кабардино-Балкарской Республики, проходили в три этапа. Первым из нихх стало скалолазание, проходившее на незнакомом участке скального рельефа. Оно состояло из двух дисциплин - индивидуального лазания и лазания в связках.

На данном этапе команда ВС РФ победила с существенным отрывом, что свидетельствует о хорошей подготовке спортсменов, которую провели тренеры на учебно-тренировочных сборах.

Второй этап соревнования представлял из себя горную полосу препятствий, состоящую из 12 заданий-препятствий. Далее участникам соревнований предстояло совершить марш бросок на пять километров по пересеченной местности и выполнить стрельбу из автомата.

По результатам командного первенства серебряным призером чемпионата стала команда Вооруженных сил Республики Узбекистан, третье место заняла команда Вооруженных сил Республики Казахстан.