Тяжелейшее форсирование: в ВВО танкисты освоили навыки подводного вождения

В Забайкалье экипажи танков Т-72 провели тяжелейший маневр – форсирование водной преграды.

Танки проходят ее лишь чуть сбавив скорость. Механики-водители ведут технику по дну, ориентируясь только по приборам. Остановки и резкие повороты - категорически запрещены, иначе танк попросту увязнет в иле.

К таким учениям допускают только после тщательной специальной водолазной подготовки. Но на всякий случай поблизости всегда дежурят спасательные команды.

Всего к выполнению этого сложного элемента боевой подготовки в Восточном военном округе привлекли более 600 молодых танкистов.