Тяжелейшее форсирование: в ВВО танкисты освоили навыки подводного вождения
Экипажи Т-72 форсируют водные преграды глубиной более трех метров.
В Забайкалье экипажи танков Т-72 провели тяжелейший маневр – форсирование водной преграды.
Танки проходят ее лишь чуть сбавив скорость. Механики-водители ведут технику по дну, ориентируясь только по приборам. Остановки и резкие повороты - категорически запрещены, иначе танк попросту увязнет в иле.
К таким учениям допускают только после тщательной специальной водолазной подготовки. Но на всякий случай поблизости всегда дежурят спасательные команды.
Всего к выполнению этого сложного элемента боевой подготовки в Восточном военном округе привлекли более 600 молодых танкистов.