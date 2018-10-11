Летчики Ил-38 ТОФ максимально долгое время провели в воздухе

Летчики ТОФ на Камчатке выполнили полеты на противолодочных самолетах Ил-38 на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.

В сообщении отмечается, что полеты проводились над акваторией Тихого океана по маршруту, проложенному над безориентированной местностью в условиях отсутствия средств аэронавигации.

«В итоге экипажи противолодочных самолетов провели поиск, классификацировали и слежению за подводным лодками условного противника с комплексным применением средств поиска, совершенствовали практические навыки по приему и анализу полученной с их помощью информации», - отметили в пресс-службе.

В маневрах было задействовано два противолодочных самолета Ил-38 морской авиации ТОФ.