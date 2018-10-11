Военные из РФ и Монголии проводят КТО на полигоне в Бурятии

Монгольские и российские военнослужащие в рамках совместных учений «Селенга-2018» начали контртеррористическую операцию на полигоне Бурдуны в республике Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В сообщении говорится, что военные России и Монголии провели первый этап маневров с боевой стрельбой, в ходе которой поразили «противника» во взаимодействии с авиацией.

Кроме того, впервые на «Селенге-2018» свою огневую мощь продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» соединения войск РХБ защиты ВВО в Бурятии.

Также мотострелки ВВО совместно с летчиками армейской авиации высадили десант на незнакомой местности и уничтожили условную диверсионно-разведывательную группу. Совместной группировке войск предстоит найти, блокировать и ликвидировать крупное незаконное вооруженное формирование условного противника.

Всего к маневрам привлечено до тысячи военнослужащих двух стран и до 200 единиц вооружения и военной техники.