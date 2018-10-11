Экипажи самолетов Су-24 уничтожили колонну бронетехники «противника» в устье Волги

Бомбардировщики Су-24М и Су-24МР ЮВО «уничтожили» колонну бронетехники «противника» под Волгоградом. Об этом сообщии в пресс-службе округа.

В сообщении также сказано, что экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР передали координаты командиру эскадрильи, после чего было принято решение уничтожить» цель с помощью бомбардировщиков Су-24М.

После условной атаки самолеты совершили посадку на незнакомом аэродроме.

Полеты проходили на высотах от 200 до километра на скорости до тысячи километров в час. За время учений было совершено более 20 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.