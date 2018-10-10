В Минобороны РФ назвали количество мероприятий по развитию вооруженных сил до 2025 года

Около 50 тысяч мероприятий по развитию вооруженных сил запланировано в Минобороны РФ до 2025 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Новый проект плана на 2019-2025 годы предусматривает реализацию около 50 тысяч мероприятий развития вооруженных сил», - заявил Шойгу на коллегии российского оборонного ведомства.

По его словам, большая часть мероприятий направлена на переоснащение войск, что позволит к концу 2020 года довести долю современного вооружения и техники до 70%.

Проект плана, уточнил Шойгу, предусматривает увеличение количества контрактников к концу 2025 года до 475,6 тысячи человек.